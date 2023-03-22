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الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لإبقاء النظام المصرفي آمنا

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:45 م
الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لإبقاء النظام المصرفي آمنا جيروم باول
كتب أحمد عرفة

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل كبير العام الماضي، غير أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال قويا.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، :"مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لإبقاء النظام المصرفي آمنا، وهدفنا لا يزال إعادة التضخم إلى 2%".

وتابع جيروم بأول :"نظامنا المصرفي لا يزال آمنا"، موضحا أن النشاط في قطاع المساكن لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، :"نعمل بكل السبل لحماية نظامنا المصرفي، ومشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي، وبناء على سيناريوهات المستقبل سترى ما الخطوات الواجب اتخاذها لاحقًا".

 

 


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