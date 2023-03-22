السلطات الأمريكية توجه تهمة القتل العمد لضباط لتورطهم فى تعذيب مواطن حتى الموت

وكالات

وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد لـ7 ضباط أمريكيين، إثر تورطهم فى تعذيب مواطن حتى الموت.

وتوفى مواطن أمريكى يدعى إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، يظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرها إلى غرفة.

وبعد عدة دقائق، دحرج أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.