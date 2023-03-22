السجن 7 سنوات لسائق ضرب زميله حتى الموت بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، لاتهامه بضرب شخص خلال مشاجرة بينهما وأفضى ذلك إلى وفاته بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21868 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2805 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود ص ع"، 28 سنة، سائق، تعدى بالضرب على المجنى عليه "عبد الله م أ"، 23 سنة، سائق، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وأفضى ذلك لوفاة المجنى عليه إثر إصابته بطعنة بالصدر، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض "مطواة" مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانونى من السلامة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بين سائقين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وأسفرت عن إصابة أحدهم بجرح طعنى بالصدر، وجرى نقل المصاب للمستشفى إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.