السجن المؤبد لصاحب سوبر ماركت قتل شخصا فى مشاجرة بسبب "صفيحة جبنة" بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، بالسجن المؤبد علي متهم بإنهاء حياة شخص في مدينه الكردى.

وتعود أحداث الواقعة إلي تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الكردي، بوقوع مشاجرة بين مالك سوبر ماركت وموزع مواد غذائية بسبب خلاف علي صفيحة جبنة بيضاء، تدخل على إثرها أحد اقارب موزع الجبنة لحل النزاع بينهما، فتلقي طعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض فارق علي إثرها الحياة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه فى يوم 9/12/2021، قتل الجاني محمد. ح. م.، المجني عليه محمد محمد عبدالحميد علي جبر، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ أنه وعلي إثر مشادة نشبت فيما بينه والمجني عليه، قام بالتعدي عليه بالضرب بان استل سلاحا أبيض (مطواه) مباغتا اياه به مسدد له ضربه واحده استقرت يسار صدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه الخاص به والتي اودت بحياته، فنال بذلك مقصده علي النحو المبين في التحقيقات، وأحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح ابيض (مطواه) علي النحو المبين بالتحقيقات.