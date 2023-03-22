الزبادى والنعناع أطعمة مهمة لجهازك الهضمى فى رمضان

كتبت نهير عبد النبى

يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام الذي تتناوله، مما يسمح لجسمك بامتصاص الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتوي عليها، وحسب ما ذكره موقع spirehealthcare يعاني الكثير من الناس من مشاكل في الجهاز الهضمي لأسباب متنوعة وخصوصا فى شهر رمضان نتيجة تناول كمية كبيرة من الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام مما يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

يمكن أن تحدث بعض المشاكل في الجهاز الهضمي من خلال ما تأكله ، على سبيل المثال إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الألياف أو البروبيوتيك في نظامك الغذائي هذا هو السبب في أنه من المهم تناول الكثير من الأطعمة المفيدة لجهازك الهضمي وتجنب تلك التي تضر به.

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة لمساعدة الجهاز الهضمي فى رمضان

-خضراوات ورقية

تعد الخضراوات الورقية ، مثل اللفت أو السبانخ ، مفيدة للجهاز الهضمي لأنها مصادر جيدة للألياف. تساعد الألياف في انتظام الأمعاء ، وتعزز صحة البراز وتساهم في تكوين ميكروبيوم أمعاء مثالي.

علاوة على كونها مليئة بالألياف ، تعد الخضراوات الورقية أيضًا مصادر رائعة للعناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك بينما يمكنك طهي الخضر الورقية ، فمن الأفضل أن تفعل ذلك بأقل قدر ممكن للمساعدة في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية بداخلها.

-أفوكادو

الأفوكادو مليء بالبوتاسيوم ، وهو أمر مهم لوظيفة الجهاز الهضمي الصحية و بسبب انخفاض نسبة الفركتوز ، تقل احتمالية تسببه في الغازات ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية الرائعة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون ويجب تناوله باعتدال.

-كل الحبوب

تضيف الحبوب الكاملة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي ، وهو أمر مهم لأن القولون يحتاج إلى 25 جرامًا على الأقل من الألياف يوميًا للعمل بشكل جيد.

تحتوي الحبوب الكاملة ، مثل خبز القمح الكامل والأرز البني ، على ألياف أكثر بكثير من الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة ، مما يجعلها خيارًا أفضل لصحة الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف ، تعد الحبوب الكاملة أيضًا مصادر رائعة للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية.

-الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، وهي البكتيريا الجيدة التي تعيش في الجهاز الهضمي إنها ضرورية لأمعاء صحية وتساعد على تحسين عملية الهضم.

تقلل البروبيوتيك أيضًا من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ والإسهال ومع ذلك ، لا تحتوي جميع أنواع الزبادي على البروبيوتيك ، لذا يجب التأكد من فحص العبوة قبل الشراء بدلاً من ذلك ، يمكنك العثور على مشروبات بروبيوتيك تساعد البكتيريا الصحية في أمعائك.

-تفاح

قد لا تؤدي تفاحة يوميًا إلى إبعاد الطبيب ، ولكنها قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي هذا لأن التفاح غني بالبكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان يتم تكسيرها بواسطة البكتيريا الصحية في أمعائك.

لذلك يمكن أن يساعد البكتين في علاج الإسهال والإمساك لأنه يساعد على زيادة حجم البراز. كما تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء.

-سمك السالمون

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الأمعاء الالتهابية وعدم تحمل الطعام التهابًا في القناة الهضمية لا يساعد تناول المزيد من سمك السلمون في تقليل الانزعاج فحسب ، بل يمكن أن يحسن الهضم.

-نعناع

يمكن للنعناع أن يساعد الجهاز الهضمي بعدة طرق مختلفة ، وهذا هو السبب وراء تقديمه غالبًا بعد وجبات الطعام في الشاي.

تحتوي الزيوت الموجودة في أوراق النعناع على المنثول الذي يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المعدة وتقليل الانتفاخ والمساعدة في حركات الأمعاء. علاوة على ذلك ، فإن زيت النعناع له تأثير مهدئ للعضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي ، والذي تم ربطه بتحسين الهضم.

إذا كنت تعاني من عسر الهضم ، يمكن أن يساعد النعناع أيضًا عن طريق تسريع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.

-زنجبيل

إضافة أخرى شائعة للشاي ، تم العثور على الزنجبيل للمساعدة في منع الغثيان ولكنه مفيد أيضًا لجهازك الهضمي يساعد الزنجبيل الطعام على الانتقال من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بشكل أسرع ، مما يقلل من فرص الإصابة بحرقة المعدة والإمساك وانزعاج المعدة.

يتوفر الزنجبيل بأشكال مختلفة بما في ذلك الشاي والمكملات الغذائية ، ومع ذلك ، فإن الزنجبيل الطازج مليء بالعناصر الغذائية وهو مصدر جيد للألياف.