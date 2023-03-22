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الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد والفريق أول البرهان بحلول شهر رمضان

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:41 م
الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد والفريق أول البرهان بحلول شهر رمضان
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم.
 
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.
 
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.
 
وأعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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