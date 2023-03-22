اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتواصل هاتفيًا مع وفد طلابى يزور مشروع توشكى.. فيديو

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:15 م
الرئيس السيسى يتواصل هاتفيًا مع وفد طلابى يزور مشروع توشكى.. فيديو وفد طلابى يزور مشروع توشكى
كتب : زكى القاضى

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فى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمئن تلفونياً على أبناءه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى، وطالبهم بنقل ما شاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم.
 
وأكد الشباب عن سعادتهم البالغة لاهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التى تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصرى بالمشروعات التى تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.
 
تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.
 
 
 

القوات المسلحه

السيسى

شوف بنفسك

توشكي

مشروعات استصلاح الاراضى



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