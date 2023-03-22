الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مقر أكاديمية الشرطة، صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطةالأربعاء، 22 مارس 2023 06:49 ص
الرئيس السيسى
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