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الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:49 ص
الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مقر أكاديمية الشرطة، صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى

السيسى

اكاديمية الشرطة

السيسى فى اكاديمية الشرطة



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