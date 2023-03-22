الداخلية توزع عبوات غذائية على النساء المعيلات بمناسبة حلول رمضان المبارك

استمرارًا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وزارة الداخلية تُطلق مبادرة "كلنا واحد – رمضان الخير" لتوزيع عبوات غذائية على "المرأة المعيلة" بكافة محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.