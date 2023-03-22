الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات المقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

كشفت قوات الأمن قيام المتهمة بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية، وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ1,3مليون جنيه.