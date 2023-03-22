اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 01:12 م
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الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:44 ص
الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهر قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.. وعثر بداخل المخزن على عدد 35 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية حوالى (1,100,000) مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية "مُختلف الأشكال والأحجـــام" بمواجهتـــه إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.


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ضبط العاب ناريه

الداخليه

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