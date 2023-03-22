الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو.. وتؤكد: دليل على عقليته العنصرية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تداعيات التفاصيل التي أدخلت على ما بات يعرف بقانون الانفصال.



وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن ما قاله نتنياهو دليل آخر على "عقليته الاستعمارية العنصرية والتوسعية"، ويصب في نبع تصريحات وزيره الفاشي سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.



وقالت إن موقف نتنياهو اعتراف رسمي بضم الضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال الابرتهايد والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، مستخفا بردود الفعل الأمريكية والدولية العارمة على إقرار الكنيست للتعديلات على "قانون الانفصال".



وأضافت الخارجية أن مواقف نتنياهو وسموتريتش وأمثالهما من المتطرفين، هي وجهان لعملة الاستعمار العنصري الواحدة.