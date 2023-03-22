الجيش الإسرائيلى يؤكد سقوط طائرة مسيرة تابعة له فى الأراضى السورية

كتب: أحمد جمعة

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلى، مساء الأربعاء، سقوط مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال فى الأراضى السورية.

وكانت وزارة النقل السورية قد أفادت بإجراء إصلاحات في مطار حلب الدولي لتوقفه عن الخدمة بشكل مؤقت عقب استهداف إسرائيلي طال المطار فجر الأربعاء.

وجاء في بيان وزارة النقل المؤسسة العامة للطيران المدني السورية: "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم .. تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".

وأكد البيان أن الكوادر والفرق المختصة باشرت العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار، لافتة إلى أنه تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من اليوم، أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر اليوم الأربعاء على مطار حلب الدولي بشمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".