"التعاون الخليجي": التطورات الإقليمية والدولية تستوجب تعزيز العمل المشترك

أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن انعقاد المجلس الوزاري للمجلس في دورته الـ155 يأتي في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية، تستوجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل الخليجي المشترك والاستعداد الكامل للتعامل مع ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من تحديات كبيرة على الأصعدة كافة.



وقال البديوي في كلمة له خلال انعقاد المجلس وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "لقد أنجز المجلس خلال مسيرته خطوات مهمة وإنجازات كبيرة وطموحة في مجالات العمل المشترك، وحقق مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه من جهة، كما وأنه أمسى أحد أنجح المنظمات الإقليمية في العالم وأكثرها ترابطاً وانسجاماً من جهة أخرى".



وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة، التي تعكس مكانة المجلس، والتي يتطلع إلى أن يتم التوصل بشأنها إلى قرارات وتوصيات بناءة تمثل إضافة كبيرة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك من جانب، وتعمل على توثيق علاقات المجلس المتعددة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، من جانبٍ آخر.