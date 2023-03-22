بحث كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان عددًا من القضايا السياسية والأمن الإقليمي، وآليات تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير أوجه التعاون إضافة لبعض القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالعزيز بن حمد العويشق أن الأمانة العامة للمجلس استضافت الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعَ الحوار السياسي لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس وجمهورية باكستان.
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