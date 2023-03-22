ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالعزيز بن حمد العويشق أن الأمانة العامة للمجلس استضافت الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعَ الحوار السياسي لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس وجمهورية باكستان.