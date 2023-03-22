وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، إنه لا يعتقد أنه بالإمكان النظر بشكل معقول إلى الصين على أنها محايدة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف كيربي أن بايدن "يريد إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الصين" وسيتحدث مع الزعيم الصيني "في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت الصين لعب دور بناء، فإنها ستستخدم نفوذها لحث روسيا على إنهاء الحرب".

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينج، قد صرّح في وقت سابق بأن بكين تتخذ موقفاً محايداً في الحرب بعد محادثات مطولة مع بوتين في موسكو.