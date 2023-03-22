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البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 0.25% نقطة أساس

الأربعاء، 22 مارس 2023 08:45 م
البنك المركزي السعودي يقرر رفع الفائدة بمقدار 0.25% نقطة أساس البنك المركزي السعودى
كتب: أحمد جمعة

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قرر البنك المركزي السعودي، الأربعاء، رفع سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 0.25%  نقطة أساس.

كان مصرف قطر المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة للإيداع بمقدار 0.25% ليصبح 5.25%، والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%، اعتبارا من غد الخميس.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%. ، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

 

 

 


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