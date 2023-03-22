اليوم السابع
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الباحثة دينا رشاد تحصل على الدكتوراه بامتياز عن "تكافؤ الفرص التعليمية"

الأربعاء، 22 مارس 2023 03:54 م
الباحثة دينا رشاد تحصل على الدكتوراه بامتياز عن "تكافؤ الفرص التعليمية" تربية حلوان تمنح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالتها
كتب محمد صبحى

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حصلت الباحثة دينا رشاد محمد حسن على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات، والمقدمة منها بعنوان ( تكافؤ الفرص التعليمية فى التعليم الجامعى المصرى على ضوء توجهات الليبرالية الجديدة) دراسة تحليلية نقدية، حيث تم مناقشة الرسالة بكلية التربية - جامعة حلوان، وأشرف عليها الدكتور محمد ماهر الجمال أستاذ أصول التربية جامعة - حلوان، والدكتور رشيدة الطاهر أستاذ أصول التربية جامعة - حلوان. 

 

وناقش الرسالة على مدى نحو ثلاث ساعات الدكتور ثابت حكيم أستاذ أصول التربية بجامعة حلوان، الدكتور سوزان المهدى أستاذ أصول التربية بكلية البنات جامعة عين شمس، حيث تناولت الدراسة أحد الموضوعات الهامه المرتبطة بواقع التعليم الجامعى المصرى من حيث مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية والتوجهات الليبرالية وانعكاساتها على التعليم الجامعى المصرى وتوصلت الدراسة إلى بعض الآليات المقترحة لتعزيز ودعم مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية لمواجهة تحديات الليبرالية الجديدة لتعليم جامعى أكثر أنسنة وعدالة اجتماعية.

 

 
تربية حلوان تمنح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز
تربية حلوان تمنح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز

تربية حلوان تمنح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالتها
تربية حلوان تمنح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالتها

منح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالتها
منح الباحثة دينا رشاد درجة الدكتوراه بامتياز عن رسالتها

 


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