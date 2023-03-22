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البابا تواضروس يهنئ الرئيس والمصريين والمسلمين فى العالم ببدء شهر رمضان

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:46 م
البابا تواضروس يهنئ الرئيس والمصريين والمسلمين فى العالم ببدء شهر رمضان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول شهر رمضان، وذلك فى عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى أقيم مساء اليوم فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاءت نص تهنئة قداسة البابا كالتالى:

"أنتهز هذه الفرصة لأهنىء أخوتنا المسلمين ببداية شهر رمضان، وهو شهر للصوم والعبادة وانسحاق النفس، وتنمية مشاعر التوبة في قلب الإنسان.

وتابع البابا "نهنئ كل المصريين أخوتنا وكل المسؤولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس، ونهنئ كل الشعوب الإسلامية بهذا الشهر الذي يعد شهر للفرح والتوبة وللصلوات والعبادة، وينتهي بعيد الفطر المبارك.. كل أحبائنا في كل مكان بخير وصحة وسلام."


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الرئيس السيسى

شهر رمضان المبارك



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