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البابا تواضروس يكرم أسر الأبناء ذوى الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:51 م
البابا تواضروس يكرم أسر الأبناء ذوى الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب تكريم أسر الأبناء ذوى الإعاقة السمعية
كتب: محمد الأحمدى

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كرّم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم 23 أسرة من الأسر التى بها أبناء وبنات لديهم إعاقة سمعية، وذلك ضمن فعاليات احتفال الكنيسة بعيد الأسرة.

وجاء ذلك خلال عظة الأربعاء الأسبوعية لقداسته، والذى عقد مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقدم فريق "اسمعنى" المكون من ذوى الإعاقة السمعية، ترنيمتين، طلبوا التقاط صور مع قداسة البابا بمشاركة أسرهم وخدام وخادمات هذه الأسر التابعين لمركز الرجاء بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة.

وأشار قداسة البابا إلى مجهودات الخدام والخادمات الكبرى في هذه الخدمة عمومًا وكذلك في ترتيب فقرات احتفال اليوم.

وحذر قداسته من زواج الأقارب، وضرورة التوعية بالأمراض الوراثية الناتجة عن هذا الزواج قبل ارتباط المقبلين على الزواج، وأهمية قراءة تقرير هام صادر عن المركز القومي للبحوث يرصد المخاطر الصحية الناجمة عن زواج الأقارب.

 

الأسر مع قداسة البابا
الأسر مع قداسة البابا

 

الأسر والأطفال مع قداسة البابا
الأسر والأطفال مع قداسة البابا

 

البابا تواضروس يكرم الأطفال
البابا تواضروس يكرم الأطفال

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من تواجد الأسر والأطفال مع قداسة البابا
جانب من تواجد الأسر والأطفال مع قداسة البابا

 

عظة الأربعاء الأسبوعية لقداسة البابا
عظة الأربعاء الأسبوعية لقداسة البابا

 

عظة الأربعاء
عظة الأربعاء

 

قداسة البابا مع الأسر
قداسة البابا مع الأسر

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

زواج الاقارب

العظه الاسبوعيه



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