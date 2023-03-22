افتتاح معمل خدمات التعدين بمرسى علم بعد تطويره

كتبت -مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية معمل مرسى علم أحد المعامل الحقلية التابع للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية، وتفقد الوزير وحدات المعمل والتى تضم وحدتى التحليل الذرى والنارى وغرفة الموازين وتجهيز العينات والمكتبة العلمية ووجه بالإسراع بربط المعمل بالمعامل المركزية بالدقى.

وأوضح الملا أن تطوير المعمل وكذا تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة يأتى ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى والتى يتم تنفيذها بإرادة قوية فى التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

وأوضح الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن المعمل تم تأسيسه فى الأربعينات من القرن الماضى، ضمن خدمات المركز التعدينى لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة مرسى علم وتم تطويره مؤخراً، ويهدف لخدمة الأنشطة التعدينية بالصحراء الشرقية وكذلك خدمة البعثات الجيولوجية بالمنطقة، حيث يقوم بتجهيز العينات الصخرية الخاصة بالبعثات الحقلية وإجراء أنواع التحاليل والدراسة المطلوبة ولديه مجموعة من الكسارات الفكية والطواحين مختلفة الأحجام والأشكال ويتم تجهيز العينات به حسب درجة صلابتها، كما يقوم بتجهيز العينات لإجراء التحليل النارى والامتصاص الذرى لعنصر الذهب والعناصر المصاحبة.