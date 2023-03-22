اعترافات لصوص الدراجات النارية بالشرقية: نفذنا 15 جريمة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين بتكوين تشكيلين عصابيين ضمن 6 متهمين ، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية في الشرقية، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (تشكيلين عصابيين) ضمن 6 متهمين "لخمسة منهم معلومات جنائية " من بينهم عميل "سيئ النية" - مقيمين بمحافظة الشرقية تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.