استمرار حبس عامل 15 يوماً لاتهامه بقتل زوجته بمنشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه ب قتل زوجته بمنشأة القناطر بسبب خلافات أسرية، وقررت في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان أنهى عامل حياة زوجته في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها في منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بآلة حادة على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.