اليوم السابع
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استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال موسم عمرة شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:10 م
استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال موسم عمرة شهر رمضان المبارك مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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مع اقتراب انطلاق موسم عمرة شهر رمضان المبارك، وفي ضوء حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام، انتهت شركة الميناء من جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة بمبنى الرحلات الموسمية الذي تنطلق منه رحلات مصر للطيران إلي الأراضي المقدسة، حيث تم توفير أعداد أضافية من عربات اخدم نفسك وتخصيص أماكن جديدة لها  لتكون فى متناول الركاب بما يوفر على المعتمرين الجهد والوقت فى إنهاء إجراءات التفتيش.
 
وحرصا على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن فقد وفرت الشركة عدد وفير من الكراسى المتحركة وتخصيص فريق من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر بالإضافة الى توسيع وتجهيز المنطقة الخاصة بالإحرام بكافة سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام.
 
وقامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير ماكينات للمشروبات والمأكولات والتي تعمل بنظام الخدمة الذاتية لخدمة المعتمرين بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات الرئيسية وللحفاظ على البيئة تم تزويد الصالة بسلات قمامة صديقة للبيئة في جميع مناطق أرتياد المعتمرين والجمهور.
 
ولضمان سلامة التشغيل وتجنب الأعطال، تم تغيير سيور الحقائب وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر والتأكد من عملها بكفاءة عالية بالإضافة الى توفير ماكينات أضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس، وحفاظا على صحة وسلامة المعتمرين تم توفير الخدمات الطبية اللازمة من عيادات وأطقم طبيه مع أستعدادها التام لاستقبال كافة الحالات الطبية على مدار الساعة.
 
وخصصت شركة الميناء غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أنسياب حركة الركاب وانتظام جدول الرحلات على أن يتم التدخل الفوري والسريع لحل أي صعوبات قد تطرأ داخل الصالة، وهذا من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات العاملة لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر والوصول متمنيين لهم سفرا أمنا وعمرة مقبولة.
 
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مطار القاهرة

ميناء القاهرة الجوي

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الصالة الموسمية



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