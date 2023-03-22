اتهامات للجيش البريطاني بقتل مدنيين عراقيين فى غارات استهدفت الموصل 2016

كتبت رباب فتحى

توصل تحقيق لصحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الغارات الجوية المتعددة التي قتلت مدنيين خلال الحملة ضد تنظيم داعش في العراق بين عامي 2016-2017 مرتبطة على الأرجح بقوات المملكة المتحدة ، على الرغم من المزاعم منذ فترة طويلة أن الأسلحة البريطانية لم تؤذي أيًا من غير المقاتلين هناك.

وظلت الحكومة والجيش البريطانيان على مدى سنوات متمسكين بالادعاء بأنه فيما يتعلق بحماية العراقيين العاديين ، خاضت المملكة المتحدة حربًا "كاملة" ضد مسلحي تنظيم داعش في العراق.

ومع ذلك ، اعترف الحلفاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، بما في ذلك واشنطن ، بقتل مئات المدنيين في العراق أثناء دعم القوات البرية العراقية في فترة ما بعد 2014.

وحددت صحيفة "الجارديان"، في تحقيق مع منظمة "أير وارز" غير الربحية ، ست ضربات في مدينة الموصل العراقية أسفرت عن مقتل مدنيين ويبدو أن القوات البريطانية نفذتها في عامي 2016 و 2017.

وأعلن ضحايا هجومين بريطانيين مشتبه بهما ، لأول مرة ، مقتل وإصابة أطفال وآباء وإخوة وأخوات في هجمات صاروخية دمرت عائلاتهم.

وفقدت إحدى الناجيات ابنتها الكبرى عندما انفجر صاروخ بالقرب منها في أحد شوارع الموصل. وتم بتر كلا ساقيها. ولا تزال الابنة الثانية تعاني من شظية في جمجمتها ، وفقد ابنها ، الذي كان طفلًا صغيرًا في ذلك الوقت ، أجزاء من قدمه ويده. وفقدت امرأة أخرى جميع أفراد أسرتها المباشرين تقريبًا ، بما في ذلك والدتها ووالدها وشقيقان واثنان من أبناء أخيها ، عندما دمر صاروخ منزلهم.

وقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سقوط ضحايا مدنيين من الضربتين الجويتين ، لكنه لم يذكر الدولة التي أطلقت الأسلحة. إجمالاً ، يقبل التحالف قتل 26 مدنياً عبر الضربات الست في الموصل التي حددتها صحيفة "الجارديان" ومنظمة "أير وارز" بأنها على الأرجح هجمات بريطانية.