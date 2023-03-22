إنتاج الطاقة من مخلفات مزارع الدواجن ضمن خطة لاستغلال المخلفات الزراعية

كتبت منال العيسوي

أكدت وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بخطة العمل للمخلفات الزراعية بكافة انواعها ، حيث انه حجم المخلفات الزراعية فى مصر تبلغ حوالى 42 مليون طن.

واوضحت وزيرة البيئة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروعات وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها مؤخرا لانشاء وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، يتم تحويل روث الحيوانات بها إلى كهرباء ، وان وحدات البيوجاز التى تم تنفيذها فى محافظة الفيوم، تضاف الى المشروعات التى تم إنشائها فى هذا المجال فى قرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى، والتى تمت ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدة ان مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التى تتبع وزارة البيئة، تقوم حاليا بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.