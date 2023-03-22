إصابة عامل بنزيف فى المخ تعدى عليه آخر بعصا بسبب لهو الأطفال بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا زراعيا يبلغ من العمر 34 سنة مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وذلك إثر تعرضه بالضرب بعصا شوم على يد عامل زراعى آخر، عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، ووجود مصاب وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة بوصول "محمود ع ض ع" 34 سنة عامل زراعي يقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف بالمخ.

وبسؤال نجل عمه "أحمد ع ض ع" 49 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية اتهم "علي خ ع" 48 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية بالتعدى على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.