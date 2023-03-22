إصابة طالب بجرح نافذ فى مشاجرة مع عاطل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب طالب بحرج نافذ فى البطن بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب قيام عاطل بطعنه بمطواه بسبب خلافات بينهما، تم نقله إلى مستشفى شبين الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة طالب بحرج نافذ فى البطن بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب قيام عاطل بطعنه بمطواه بسبب خلافات بينهم،على الفور إنتقلت سيارة الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،وتم نقله إلى مستشفى شبين الجامعى.

على الفور، قرر العميد حسن النحرواى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم ، وتم ضبط المتهم ،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.