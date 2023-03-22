إزالة 720 حالة إشغال وتكثيف الحملات لضبط المخالفين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بجميع المناطق والشوارع بأحياء الثغر وأسفرت الحملات عن إزالة 720 حالة إشغال متنوع على مدار أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات، مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.