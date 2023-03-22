إحالة سائق للمحاكمة.. النيابة اتهمته بسرقة متعلقات سيدة فى المرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، إحالة سائق لمحكمة الجنح، لمحاكته بتهمة سرقة على متعلقات سيدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( سائق بإحدى شركات النقل الخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) لاتهامه بالاستيلاء على حقيبة من سيدة أجنبية بداخلها (مبلغ مالى – بعض الأوراق)، بعدما تركتها سهواً بالسيارة قيادته وانكاره وجود الحقيبة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضاف المتهم بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وانفاق جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم ، واتهمته بالسرقة.