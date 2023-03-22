أول صلاة تراويح فى مساجد الشرقية مع بداية شهر رمضان.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأت مساجد محافظة الشرقية فى صلاة التراويح اليوم الأربعاء كأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك، وامتلأت المساجد بالمصلين فى أول صلاة التراويح من كل الأعمار، الأطفال والشباب والشيوخ، وحتى السيدات يتجمعن بأمكانهن بالمساجد بكثافة.

وتشهد معارض أهلاً رمضان المُقامة بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية إقبالاً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان، ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة عن أسعار السوق الخارجية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الهدف من افتتاح معارض أهلاً رمضان بالمحافظة تقديم السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودي الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بمعارض أهلاً رمضان المقامة بمختلف أنحاء المحافظة وبيان الأماكن كالآتي : معرض (أهلاً رمضان) بمدينة الزقازيق والمٌقام في ميدان عرابى.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة القنايات والمقام بجوار موقف السرفيس بالمدينة.

معارض (أهلاً رمضان) بمدينة بلبيس والمقام في الأماكن التالية ( معرض (أهلاً رمضان) لبيع السلع والمفروشات وملابس العيد والمقام بجوار بنك مصر بشارع بورسعيد ومعرض (أهلاً رمضان) والمقام بجوار موقف الزقازيق بشارع جمال عبد الناصر ومعرض( أهلاً رمضان) والمقام بالوحدة المحليه كفر أيوب أمام الوحدة الصحية بكفر أيوب على الطريق الرئيسى للمعرض (أهلاً رمضان) والمقام بالوحدة المحلية بأنشاص الرمل أمام ساحة محطة القطار بانشاص.

معرض (أهلاً رمضان) بمركز الحسينية والمقام بجوار مجلس المدينة.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة فاقوس والمقام بجوار الهابي لاند بميدان عبد المنعم رياض بالمدينةو معرض( أهلاً رمضان) والمقام بقرية الطويلة بجوار كوبرى السبيل بالوحدة المحلية بالهيصيميةو معرض( أهلاً رمضان) والمقام بقرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة بالوحدة المحلية بالهيصمية معرض (أهلاً رمضان) والمقام بقرية الصوالح بالطريق الرئيسي المؤدي للوحدة المحلية بالصوالح.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة القرين والمقام بجوار مستشفى القرين المركزى بالمدينة.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة ديرب نجم والمقام أمام ميدان الشهداء بالمدينة.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة ابو حماد والمقام أمام مبني رئاسه المركز.

معرض (أهلاً رمضان) بمدينة صان الحجر بالساحة الموجودة بجوار مركز الشباب أمام كلية الآثار ومجلس المدينة.







































