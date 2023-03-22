"أوقاف شمال سيناء" تكرم الأطفال المتميزين فى البرنامج التثقيفى

شمال سيناء ـ محمد حسين

اعلنت اوقاف شمال سيناء، انه إطار اهتمام مديرية أوقاف شمال سيناء بالأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمساجد ، وتشجيعاً للنشء على حفظ القرآن الكريم ، وربطهم بالمساجد، قام الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء بتكريم عدد100 طفل من الأطفال المتميزين المشاركين فى البرنامج التثقيفي للأطفال، وتقديم الجوائز وشهادات التقدير لهم فى الإحتفالية التى أقامتها مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريشوبحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وأئمة المساجد المشاركين فى نشاط البرنامج التثقيفي للأطفال ، وجمع من رواد المسجد وأهالى الاطفال المكرمين فى الاحتفال.

تضمن الأحتفال تكريم العاملين بمسجد النصر بالعريش وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

كما أعلنت أوقاف شمال سيناء، مواصلتها الحملة الثانية لنظافة وصيانة المساجد استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية ، انه تم توجيه رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على أعمال تنفيذ الحملة الثانية لنظافة وصيانة المساجد، ومتابعة سرعة تصريف مياه الأمطار من على أسطح المساجد، بعد موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظةوالقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها ونظافتها داخلياً وخارجياً وتهيئتها للمصلين، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة وصيانة المساجد حتى نهاية شهر رمضان .

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن قبولها للراغبين من العاملين بالازهر،وخريجي الأزهر، و حملة المؤهلات العليا للعمل خطيب متطوع معتمد من وزارة الأوقاف، للقيام بأداء خطبة الجمعة بأحد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.

وأوضح بيان أوقاف شمال سيناء، ان التقدم بمقر إدارة الأوقاف التى يرغب العمل بها، أو إلى قسم شئون المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، والمستندات المطلوبة هى صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شخصية حديثة، وسيتم إجراء مقابلة للمتقدمين بالمديرية فقط، واعتماده كخطيب متطوع معتمد من وزارة الأوقاف.

كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هــ- 2023م ، وفي ضوء الاهتمام بدور المرأة في المجتمع سيتم انطلاق درس السيدات ب13 مسجد خلال شهر رمضان المبارك بـعدد 6 إدارات فرعية ( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة، الشيخ زويد) (كمجموعة أولى) ، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر وهى مساجد : الرفاعي - ميدان الرفاعي، القرماني ببركة حليمة، السلام بأبي صقل، وعمرو بن العاص بالمساعيد،أبي بكر بالفواخرية، والسلام بالمساعيد، والمحطة ببئر العبد، والفاروق ببئر العبد، والتعمير بالخربة، وبالوظة برمانة، وال عمار بحي العمايرة، والرحمن بالحسنة، والكوثر بحى الكوثر.

وتقرر إنطلاق انطلاق درس الطفل فى 12 مسجدًا خلال شهر رمضان بعدد 5 خمس إدارات فرعية( شرق العريش، غرب العريش، بئر العبد، رمانة، الحسنة) (كمجموعة أولى)، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر.



