أمن القاهرة يلاحق ديلر المخدرات قبل شهر رمضان

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الأيس – 8 قطع سلاح –كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار.
أسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة وملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.
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