أمن القاهرة يلاحق ديلر المخدرات قبل شهر رمضان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الأيس – 8 قطع سلاح –كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء و المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أسفرت الجهود عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة وملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.