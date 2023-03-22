اليوم السابع
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الأربعاء، 22 مارس 2023 03:02 م
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أسعار النفط تسجل 74.69 دولار لبرنت و69.06 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 22 مارس 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 74.69 دولار لبرنت و69.06 دولار للخام الأمريكى استثمارات النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 74.69 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.06 دولار.
 
وقال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، إن إفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة أدى لنوع من التخوف في سوق النفط العالمية، أن تتحول هذه الصعوبات المالية إلى أزمة مالية خانقة أو كاملة.
 
وأضاف في مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامية دينا سالم في برنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار سوق النفط العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع العام 2021، كرد فعل طبيعي على هذه المخاوف.
 
وأبدى سلامة ثقته أن الأزمة يمكن التغلب عليها ولن ترقى إلى أزمة عالمية، وبالتالي ستستعيد أسعار النفط كل ما خسرته خلال أيام قليلة من الآن، بخاصة مع إسراع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات شديدة ودعم سيولة البنوك وتعاونه مع البنوك المركزية الرئيسية في العالم، والنتيجة توقف أسعار خام برنت عند 75 دولارا للبرميل الواحد.
 
وأوضح أن أسعار النفط خلال أزمة 2008 العالمية ارتفعت إلى نحو 147دولارا للبرميل، ثم جاء عنصر نقص السيولة في البنوك وانهيار بنكين رئيسين، فنتج عن ذلك مخاوف أدت لانهيار أسعار النفط، وهذا طبيعي، فإن أي أزمة اقتصادية في العالم تدفع المشتري إلى التوقف عن شراء النفط.
 
 
 

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