اليوم السابع
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أبو الغيط مهنئا بذكرى تأسيس الجامعة العربية: مظلة تجمع دولنا لصالح الشعوب

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:10 ص
أبو الغيط مهنئا بذكرى تأسيس الجامعة العربية: مظلة تجمع دولنا لصالح الشعوب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العرب، قادة وشعوبا بذكرى تأسيس "بيت العرب"، وقدرتهم على الحفاظ عليه وسط أجواء عالمية متتالية وتحديات كبري اقليمية ودولية.
 
وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع تويتر"تظل الجامعة العنوان الأول والأهم لنا كعرب، والمظلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية. ومهما كانت صعوبات الواقع فلن يمنعنا من التطلع الي غد أفضل ومستقبل أكثر اشراقاً".
 
وتحتفل الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بذكرى تأسيسها الثامن والسبعين، حيث تأسست في 22 مارس 1945، لتكون أحد أعرق المنظمات الدولية والاقليمية في العالم
 
 
 

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