‎"أدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره".. اليوم بداية فصل الربيع

يبدأ فصل الربيع لهذا العام، اليوم الثلاثاء، وسيستمر 92 يوما، وذلك بعد 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة لفصل الشتاء فى العام الحالى وفقًا للحسابات الفلكية.
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن فصل الربيع يعبر عن نفسه بكل مظاهره المناخية وهي:
1- زيادة في درجة حرارة النهار ودفيء ليلاً وبدون عودة للأجواء الباردة مرة تانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف.
2- بداية الاحساس بحرارة الجو فى اواسط النهار .
3- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً.
4- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .
أما على مستوى الزراعات:
1- أشهر الربيع الثلاثة " من 15 / 3 وحتى 15 / 5 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله .
2- ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء " ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة "
أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في انهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الاجيال الاولى من حشرات وامراض الاجواء الدافئة الحارة .
3- فى الربيع المهادن المعتدل تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري "الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة ".
4- توقف بعض المحاصيل عن التزهير تماماً وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة " الفول البلدي – الكمون – الشمر – اليانسون – الكراوية ".
5- بداية ازعاج الامراض الفطرية والبكترية المحبة للرطوبة الحرة "التبقعات والندوات على محاصيل الخضر بالتحديد".
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