‎"أدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره".. اليوم بداية فصل الربيع

‎كتبت أسماء نصار

يبدأ فصل الربيع لهذا العام، اليوم الثلاثاء، وسيستمر 92 يوما، وذلك بعد 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة لفصل الشتاء فى العام الحالى وفقًا للحسابات الفلكية.

‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن فصل الربيع يعبر عن نفسه بكل مظاهره المناخية وهي:

‎1- زيادة في درجة حرارة النهار ودفيء ليلاً وبدون عودة للأجواء الباردة مرة تانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف.

‎2- بداية الاحساس بحرارة الجو فى اواسط النهار .

‎3- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً.

‎4- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .

‎أما على مستوى الزراعات:

‎1- أشهر الربيع الثلاثة " من 15 / 3 وحتى 15 / 5 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله .

‎2- ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء " ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة "

‎أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في انهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الاجيال الاولى من حشرات وامراض الاجواء الدافئة الحارة .

‎3- فى الربيع المهادن المعتدل تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري "الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة ".

‎4- توقف بعض المحاصيل عن التزهير تماماً وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة " الفول البلدي – الكمون – الشمر – اليانسون – الكراوية ".

‎5- بداية ازعاج الامراض الفطرية والبكترية المحبة للرطوبة الحرة "التبقعات والندوات على محاصيل الخضر بالتحديد".