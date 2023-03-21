"وزير الدولة للإنتاج الحربي" يكرم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكريم عدد (20) أم مثالية على مستوى الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه لتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة تقديراً لدورهن فى الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وكذا دورهن في تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والإرتقاء به، مؤكداً أن الإنتاج الحربي يضم منذ نشأته نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في جميع الكيانات التابعة لها من شركات ووحدات وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن الأمهات المكرمات مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفاً أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لإختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة إلى جانب الأداء الوظيفي المتميز وذلك لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبما يحقق معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود العديد من أوجه دعم السيدات فى الجهات التابعة من أجل النهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع وحل المشكلات التي تواجهها، لافتاً إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعي الثقافي في مختلف مجالات المعرفة، وكذا نشر الوعي الصحي لهن من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات في مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل.