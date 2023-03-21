وزير التعليم يكرم ذوى الهمم والقدرات باحتفالية قادرون مبدعون بالجيزة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يشهدان احتفالية "قادرون مبدعون"التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها: تأتي الاحتفالية تكريما وإيمانا بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة من المبدعين من طلبة وطالبات محافظة الجيزة ممن قد منحهم الله المواهب الاستثنائية وما حققوه من نتائج عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المركز يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتح خلال الفترة الماضية مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم إنشائه بمدينة العاشر من رمضان عام 2019، ويُعد هذا واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى 5200 ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.