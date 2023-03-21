اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:35 م
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وزيرة الخزانة الأمريكية: نريد نظاما ماليا أقوى عالميا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 05:32 م
وزيرة الخزانة الأمريكية: نريد نظاما ماليا أقوى عالميا جانيت يلين
كتب أحمد عرفة

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تريد نظاما ماليا أقوى عالميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية لن تنقذ بنك سيليكون فالى، لكنها ستعمل على مساعدة المودعين الذين يشعرون بالقلق بشأن أموالهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتؤمن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الودائع حتى 250 ألف دولار، لكن الكثير من الشركات والأثرياء من عملاء البنك، المعروفين بعلاقاتهم مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ورأس المال الاستثمارى، يمتلكون أكثر من هذا المبلغ فى حساباتهم.

وهناك مخاوف من عدم تلقى بعض العمال فى جميع أنحاء البلاد رواتبهم، وقدمت يلين، فى مقابلة تلفزيونية، بعض التفاصيل حول الخطوات التالية للحكومة لإنقاذ "إس.في.بي".


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