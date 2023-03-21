وزيرة البيئة: مصر ستعمل مع الشركاء على تحويل تقرير المناخ والتنمية لإجراءات واقعية

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن مصر ستعمل مع الشركاء على تحويل التقرير القطرى للمناخ والتنمية إلى اجراءات فعلية على الأرض، مشيرة أنه فى ظل اطلاق أول وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، سيتم التركيز على إظهار الفرص الواعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال فى القطاع البيئى، إضافة الى العمل على مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المخلفات، وفي ظل قانون إدارة المخلفات الجديد وحزمة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، كانت البداية توقيع أول عقد للاستفادة من مخلفات قناة السويس، والأسبوع المقبل سيتم توقيع أول اتفاق لتحويل المخلفات لطاقة، حيث ستحتسب تلك الخطوات ضمن اجراءات التخفيف لغازات الاحتباس الحراري.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها على هامش إطلاق التقرير القطرى للمناخ والتنمية، اليوم بحضور ممثلين عن البنك الدولى والعمل البيئى ، الى سعي وزارة البيئة لتحويل المؤشرأنه لابد من اغتنام فرصة إطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية، لإلقاء الضوء على الاحتياجات والمطالب لملف المناخ، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية العالمية، وقراءة المؤشرات التي وضعها التقرير فى الحسبان وتحويلها الى فرص استثمارية.

واكدت وزيرة البيئة أن القيمة المضافة للتقرير القطري للمناخ والتنمية، تكمن فى توفير الإرشاد والتوجيه نحو القطاعات التي يمكن أن تحقيق خطوات سريعة بها.

جدير بالذكر أن وحدة الاستثمار البيئى والمناخ فى وزارة البيئة ، تعمل جاهدة منذ فترة على حصر أهم المشروعات التى سيتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة وهما ملقى الطاقة والمخلفات.