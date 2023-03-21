ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات وتنفيذ فانوس رمضان بالمتحف القومى للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

في إطار الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نظم مركز التدريب بالمتحف ورشة عمل تحت عنوان "فانوس رمضان" عن كيفية إعادة تدوير مخلفات الخامات لتنفيذ فانوس رمضان، وذلك بمشاركة مجموعة من ذوى الهمم أصدقاء المتحف وعدد من الأطفال.

وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل أن الورشة واحدة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المتحف بصفة مستمرة، في إطار دوره كمؤسسة ثقافية وتعليمية وحضارية، تهدف لرفع الوعي الثقافي والأثري لدى جميع فئات المجتمع، وضمن سياسة وأهداف المتحف لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص وزيادة الوعي بفئات مثل ذوي الهمم والسعي لدمجهم في مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها سويلم مديرة إدارة التدريب، أن الورشة تضمنت إعادة تدوير مجموعة من الخامات، وتنفيذ فانوس رمضان، تحت إشراف المدربة ميرفت عادل، والمهندسة سمر حسب الله من مؤسسة مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم ، و بحضور الأستاذة غادة إسماعيل ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو والإيسيسكو.