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والدة طالب تتهم 3 سيدات بالتعدى على ابنها بالغربية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:17 م
والدة طالب تتهم 3 سيدات بالتعدى على ابنها بالغربية رجال الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصورة طفل مصاب بسحجات بالوجه بعنوان (مُدرسة تعتدى بالضرب على طفل خمس سنوات بمدينة سمنود).
 
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى حضرت لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية (ربة منزل ، ونجلها سن 5 "مصاب بعدة سحجات متفرقة بالجسم – مقيمان بدائرة المركز) وإتهمت (3 سيدات ، جميعهن مقيمات بدائرة المركز) بالتعدى على نجلها المذكور بالضرب بالأيدى أمام المنزل محل إقامتهن وإحداث إصابته.
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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