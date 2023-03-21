هل تثق بنات رئيس وزراء بريطانيا فى شرطة لندن.. تعرف على إجابة سوناك

كتبت نهال أبو السعود

أقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوجود تجاوزات في شرطة العاصمة البريطانية لندن، وتعهد بإصلاحات عاجلة، وذلك بعد الكشف عن تقرير حكومي أدان ضباط وافراد الشرطة بارتكاب تجاوزات ممنهجة وجرائم جنسية وفساد.

وتعرض سوناك لموقف محرج بعد سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، بعد صدور التقرير ، وهو : هل بناتك يثقن في شرطة لندن ؟ ، فأجاب: "بالطبع نحتاج أن تكون الإجابة على هذا السؤال نعم لكن من الواضح في الوقت الحالي أن ‏الثقة في الشرطة تضررت بشكل كبير بسبب الأشياء التي اكتشفناها خلال العام الماضي."، وتابع: ‏ يجب أن يكون هناك "تغيير في الثقافة والقيادة" في عمل الشرطة.‏

وأضاف رئيس الوزراء لبي بي سي: "يجب أن يكون هناك تغيير في الثقافة والقيادة وأنا أعلم أن مفوض ‏متروبوليتان الجديد سينعكس بلا شك على النتائج التي توصل إليها تقرير لويز ، لكنه يقوم ‏بالفعل بإجراء تغييرات وهذا صحيح ، لأن ما كان يحدث من قبل هو ببساطة صادم وغير ‏مقبول".‏

وكشف التقرير الذي أعدته البارونة لويز كيسي وهي مسؤولة حكومية في المملكة المتحدة تعمل ‏في مجال الرعاية الاجتماعية أن شرطة لندن "فاسدة وتعاني من انهيار ثقة الجمهور وهي مذنبة ‏بالعنصرية المؤسسية وكراهية النساء".‏

ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن التقرير الذي أعدته كيسي ، جاء بتكليف من شرطة مترويولوتان ‏بعد أن اختطف أحد ضباطها فتاة تدعي سارة إيفيرارد ، واقتادها من أحد شوارع لندن في مارس ‏‏2021 واغتصبها قبل أن يقتلها، أحد أكثر التقارير كشفا لمؤسسة بريطانية كبرى.‏

ويفصل التقرير المؤلف من 363 صفحة قصصًا عن اعتداءات جنسية ، عادة ما يتم التعتيم عليها أو ‏التقليل من شأنها ، حيث قالت 12 % من النساء العاملات في شرطة لندن أنهن تعرضن للتحرش أو ‏الهجوم في العمل ، بينما عانى الثلث من التمييز الجنسي.‏

وقالت كيسي أن شريان الحياة للشرطة البريطانية كان ينزف وحذر تقريرها من ان الثقة العامة ‏‏"مكسورة" حيث اعرب 50% فقط من الجمهور عن ثقتهم في جهاز الشرطة حتى قبل الكشف عن أسوأ الفضائح ‏ الأخيرة.‏

وألقت مؤلفة التقرير اللوم الأساسي على قيادات الشرطة السابقة ، وقالت: "تراجع الاحترام العام إلى أدنى مستوياته. ‏ويفوق عدد سكان لندن الذين لا يثقون في شرطة لندن عدد أولئك الذين يفعلون ذلك ، وكانت ‏هذه الارقام أقل بين سكان لندن السود لسنوات"، وقالت إنه لا يزال على المؤسسة الشرطية ان ‏تحرر نفسها من العنصرية المؤسسية.