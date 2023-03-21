نقابة مهندسين القاهرة تكرم 23 أما مثالية.. والنقيب: يوم رد الجميل لكل أم

كتبت آية دعبس

أقامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس حسام الدين عفيفى حفل تكريم الأم المثالية بنادى المهندسين أبو الفدا بالزمالك، بحضور المهندس ضياء الكيكى أمين النقابة.

قامت النقابة بتكريم 23 أما مثالية وتم تقديم شهادات التقدير والدروع والهدايا لامهات المهندسين المثاليات افتتح الحفل المهندس حسام الدين عفيفى رئيس النقابة مرحبا بالحضور من ابنائه المهندسين وامهاتهم مهنا الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار عفيفي أثناء كلمته الي ان هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم، وقال: الأم أعظم مخلوق فى الكون ليس فى البشرية فقط ولكن فى الكون كله من سائر مخلوقات الله، وأضاف الام اكبر مثال للعطف والحنان والعطاء ومهما بلغنا من العمر لايمكن أن نقابل في حياتنا من يعطينا بلا مقابل مثل امهاتنا

وأكد عفيفي ان الاحتفال بالأم لا يمكن أن يكفيه يوم أو ساعة الاحتفال بالأم يحب ان يكون طوال العمر فى حياتها وبعد مماتها.

وأضاف: ربنا يرحم أمهاتنا جميعا الذين سبقونا الى الله سبحانه وتعالى ويبارك فى امهاتنا اللى معانا ويعطيهم الصحة والعافية، وأشار عفيفي في كلمته الي ان جميع الاديان السماوية أوصت بالأم وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصية حيث ورد عن ابى هريرة رضى الله عنه سال أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي ختام كلمته أكد عفيفي أن كل أم هى أم مثالية ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أشكر كل الأمهات الحضور معانا الأن فى هذه القاعة وكل أم فى ربوع مصر من شرقها لغربها وفى النهاية.

ثم تقدم عفيفي بالشكر للقائمين على تنظيم الحفل وعلى رأسهم المهندس ايهاب احمد حسن رئيس لجنة العلاقات العامة والانشطة بنقابة مهندسين القاهرة والمهندس ضياء الكيكى امين النقابة وكل السادة المهندسين اعضاء نقابة القاهرة المساهمين في تنظيم الحفل.

وفي كلمته أشار المهندس ضياء الكيكى أمين نقابة المهندسين بالقاهرة إلى أنه لا يجد مفردات يمكن أن تعبر عن ما يدور بداخله لأن الكلام لا يكفى لتكريم الأم.

واضاف ننتهز هذه الفرصة كل عام لنجتمع لتكريم المهندسين زملاءنا وأمهاتهم المثاليات، لافتا انه ،،يوم جميل مميز لأن احتفالنا بتكريم الام المثالية بيصادف حلول شهر رمضان المعظم، مضيفا ان هذا الحفل ما هو إلا تعبيراً بسيطاً وعرفانً بفضل الأم الغالية وما هو إلا رمزاً لنيل شرف تكريم الأمهات الفضليات من المهندسات وأمهات المهندسين حيث عودتكم نقابة مهندسين القاهرة على هذا التقليد كل عام.

شارك في حضور حفل التكريم المهندس محمد ماهر عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، والمهندس حسام عبده هاشم نائب رئيس نادي المهندسين بالتجمع الثالث، والمهندس علاء عنتر عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.