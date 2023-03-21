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نظر إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى.. خلال ساعات

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:00 ص
نظر إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى.. خلال ساعات المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.
 
 
وذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
 
 
وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

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