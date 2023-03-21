نصائح صحية تجعلك جاهزا لاستقبال فصل الصيف

كتبت إيناس البنا

تأكد من الترطيب قد يؤدي ارتفاع الحرارة والعرق خلال فصل الصيف الحار إلى الجفاف، يشجعك العطش ، الذي يخلط أحيانًا على أنه جوع ، على تناول المزيد من الطعام. يجب أن تحدد هدفًا لشرب 8 إلى 10 أكواب يوميًا لمساعدتك في الحفاظ على استقرار مستويات الماء في جسمك. اختر ملابسك بحكمة اختر الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة وتجنب الأنواع الضيقة على الجلد والذي يتكون من قماش أكثر سمكًا إلى حد كبير، تجعل الملابس الضيقة من الصعب على حرارة الجسم أن تترك جسمك من خلال جلدك ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الاحتكاك المطول بين القماش والجلد إلى التهيج وظهور الطفح الجلدي، حاول أن تغطي مناطق جسمك المعرضة لأشعة الشمس لمنع أضرار أشعة الشمس. مع اقتراب دخول فصل الصيف قد يواجه العديد من الأشخاص بعض المعضلات حول المكان الذي يبدأون فيه الاستعداد لفصل الصيف للحفاظ على صحتهم، ولكن فيما يلي بعض النصائح الصحية التي يجب اتباعها للاستعداد ل فصل الصيف ، وفقا لموقع "OnlyMyHealth".قد يؤدي ارتفاع الحرارة والعرق خلال فصل الصيف الحار إلى الجفاف، يشجعك العطش ، الذي يخلط أحيانًا على أنه جوع ، على تناول المزيد من الطعام. يجب أن تحدد هدفًا لشرب 8 إلى 10 أكواب يوميًا لمساعدتك في الحفاظ على استقرار مستويات الماء في جسمك.اختر الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة وتجنب الأنواع الضيقة على الجلد والذي يتكون من قماش أكثر سمكًا إلى حد كبير، تجعل الملابس الضيقة من الصعب على حرارة الجسم أن تترك جسمك من خلال جلدك ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الاحتكاك المطول بين القماش والجلد إلى التهيج وظهور الطفح الجلدي، حاول أن تغطي مناطق جسمك المعرضة لأشعة الشمس لمنع أضرار أشعة الشمس.