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موقع بريطانى: تسيير رحلات أسبوعية من نيوكاسل إلى شرم الشيخ بدءا من نوفمبر

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:35 م
موقع بريطانى: تسيير رحلات أسبوعية من نيوكاسل إلى شرم الشيخ بدءا من نوفمبر ميناء شرم الشيخ
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "كرونيكل لايف" البريطاني إن السائحين البريطانيين في الشمال الشرقي من البلاد سيكون بإمكانهم استكشاف وجهات جديدة حيث تعلن إحدى الشركات السياحية عن رحلات جديدة من نيوكاسل إلى مصر والرأس الأخضر.

ويمكن للأشخاص حجز رحلات الطيران والعطلات من مطار نيوكاسل الدولي إلى سال، وهي أشهر جزيرة في الرأس الأخضر للزوار، وإلى شرم الشيخ المنتجع المصري.

وبدءًا من نوفمبر 2023 ، ستضيف الشركة هاتين الرحلتين الأسبوعيتين كجزء من فصل الشتاء. يشار إلى سال ، وهي وجهة جديدة من مطار نيوكاسل ، تتميز بأشعة الشمس والشواطئ الرملية البيضاء الطويلة والمدن الملونة.

وفي الوقت نفسه ، توفر شرم الشيخ ، الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر ، المياه الصافية والشعاب المرجانية والشواطئ الرملية المحمية والطقس الدافئ على مدار العام. وتوفر الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ المزيد من الخيارات إلى مصر بالإضافة إلى الرحلات الحالية إلى الغردقة. بدءًا من الرحلات الأسبوعية اعتبارًا من 1 نوفمبر ، ستزداد هذه الخدمة إلى مرتين أسبوعيًا اعتبارًا من 25 مارس 2024.

وقال ليون ماكويد ، مدير تطوير الطيران في مطار نيوكاسل الدولي: "يسعدنا الإعلان عن هذه الوجهات المرغوبة بشكل كبير والشعبية لقضاء العطلات ، مما يدل على التزامها بالمنطقة والمطار. وتمثل مصر المزيد من الخيارات للأشخاص في الشمال الشرقي الذين يبحثون عن شمس شتوية مضمونة بقيمة يمكن تحملها".


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