مقتل عنصر إجرامى مطلوب فى 20 قضية بقنا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، سبق إتهامه فى 20 قضية أبرزهم "سرقه بالإكراه - إستعمال قوة - مخدرات - إطلاق أعيرة نارية) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الضباط وإصابته .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - طبنجة – 4 خزينه آلية - عدد من الطلقات النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.