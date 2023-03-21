اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 02:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 13 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 106 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم رحلة خاصة، ورحلة داخلية، ورحلة من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، و4من المطارات البولندية، ورحلة من سويسرا واخرى من لكسمبورج، ورحلتين من المانيا، واخرى من المجر.
 
وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من اول السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع 106 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل اغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا. 
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة مطار مرسى علم الدولى

رحلات الطيران اليومية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة