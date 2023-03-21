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مصطفى مدبولى يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:01 م
مصطفى مدبولى يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة  قرب حلول شهر رمضان المعظم.
 
وفي برقيته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليُمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.  
 
وقال الدكتور مدبولي:  إننا، ونحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.

شهر رمضان

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

شيخ الازهر



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